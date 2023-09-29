Гороскоп на 30 вересня 2023 року обіцяє гарний час до 13:55. Можна використовувати його для важливих справ і починань, якщо це можливо у вихідний день.

Якщо ви втратили речі, документи тощо – спробуйте пошукати їх саме у цей час. Є велика ймовірність, що вони знайдуться.

За прогнозом університету Нікіфорових, 30 вересня чудово буде з’їздити кудись, організувати собі зміну обстановки. Якщо це неможливо, то хоча б вийдіть на прогулянку у парк без гаджетів.

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Проведіть час із близькими, приділіть їм якісну увагу саме такого плану, який їм необхідний. Наприклад, смачно нагодуйте та приголубте діток, поговоріть до душі з партнером, допоможіть батькам.

Згідно з гороскопом на 30.09.2023, у цей день:

сприятливо після 18:36 – розпочинати лікування;

можна – стригти волосся, розпочинати подорож;

несприятливо – обрізати нігті.

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