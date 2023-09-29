Гороскоп на 30 сентября 2023 года обещает хорошее время до 13:55. Можно использовать его для важных дел и начинаний, если это возможно в выходной день.

Если вы потеряли вещи, документы и т.д. — попробуйте поискать их именно в это время. Есть большая вероятность, что они найдутся.

По прогнозу университета Никифоровых, 30 сентября прекрасно будет съездить куда-то, организовать себе смену обстановки. Если это невозможно, то хотя бы выйдите на прогулку в парк без гаджетов.

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Проведите время с близкими, уделите им качественное внимание именно такого плана, которое им необходимо. Например, вкусно накормите и приласкайте детей, поговорите по душам с партнером, помогите родителям.

Согласно гороскопу на 30.09.2023, в этот день:

благоприятно после 18:36 — начинать лечение;

можно — стричь волосы, начинать путешествие;

неблагоприятно — обрезать ногти.

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