Гороскоп на 30 сентября 2023 года обещает хорошее время до 13:55. Можно использовать его для важных дел и начинаний, если это возможно в выходной день.
Если вы потеряли вещи, документы и т.д. — попробуйте поискать их именно в это время. Есть большая вероятность, что они найдутся.
По прогнозу университета Никифоровых, 30 сентября прекрасно будет съездить куда-то, организовать себе смену обстановки. Если это невозможно, то хотя бы выйдите на прогулку в парк без гаджетов.
Проведите время с близкими, уделите им качественное внимание именно такого плана, которое им необходимо. Например, вкусно накормите и приласкайте детей, поговорите по душам с партнером, помогите родителям.
Согласно гороскопу на 30.09.2023, в этот день:
- благоприятно после 18:36 — начинать лечение;
- можно — стричь волосы, начинать путешествие;
- неблагоприятно — обрезать ногти.
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