Період зростаючого Місяця – слушний час для змін, починання чогось нового, для налагодження стосунків із рідними, близькими, друзями та колегами, впевнений екстрасенс і чаклун, учасник Битви екстрасенсів на СТБ Віктор Литовський.

Що чекає на представників усіх знаків зодіаку в період зростаючого Місяця 28-31 серпня — читайте в ексклюзивному гороскопі.

Овни

Період фази зростаючого Місяця – чудовий час, щоб провести його зі своїми рідними та близькими, завести нові знайомства і наповнити себе позитивними емоціями. Овни весь свій час витрачають на роботу і розв’язання проблем – ваш психоемоційний стан на межі, ви вичавлені як лимон. Зірки рекомендують Овнам якомога більше відпочивати — і тоді з новими силами можна буде підкорювати далі вершини.

Зараз дивляться

Також багатьом представникам даного знака в час Місяця, що росте, варто притримати гроші в кишені, не робити великі покупки. Особливо небажані угоди з людьми, яких ви мало знаєте, тому що є ймовірність пустити просто гроші на вітер і неотримання бажаного.

Телець

Представників знака зодіаку Телець можна просто назвати щасливчиками, адже в період Місяця, що зростає, є велика ймовірність зростання кар’єрними сходами. Ваша праця та старання будуть нарешті помічені керівництвом та гідно оцінені. Також за ваші заслуги буде і збільшення фінансової сфери, підвищення заробітної плати, отримання премії.

На Тельців чекають нові та корисні знайомства, завдяки яким ви зможете втілити в життя навіть найамбіційніші та нездійсненні проєкти. Самотніх представників очікують нові та бурхливі романи, які надалі можуть перерости на щось більше.

Близнюки

Для Близнюків період зростаючого Місяця можна з упевненістю назвати “світлою смугою в житті”. Необхідно бути максимально уважними в тих словах, які ви кажете рідним та близьким, особливо перебуваючи у стані емоцій та хвилювання.

Даний період буде ідеальним для того, щоб проаналізувати виконану раніше роботу, зробити висновки, а також провести певну роботу над помилками.

Цей період характерний тим, що ваша інтуїція працюватиме на 1001%, прислухайтеся до неї та внутрішнього голосу, оскільки вони допоможуть прийняти правильне рішення.

Рак

Представникам даного знака зодіаку Місяць, що росте, підготував низку випробувань і труднощів. Але нерозумно впадати у відчай і опускати руки — труднощі будуть подолані, а зусилля для виходу з ситуацій, що склалися, не тільки допоможуть вийти з глухого кута, а й стануть трампліном для успішних проєктів і починань.

Цей період ідеальний для того, щоб налагодити нові цінні зв’язки і знайомства, та покращити стосунки з другою половинкою. До кінця цього періоду є велика ймовірність поїздок і відряджень, які можуть стати ключовими в подальшому просуванні вас кар’єрними сходами. Безумовно, витрачені сили та енергія в серпні практично повністю вимотують вас, проте наступний період пройде як по маслу, і вже у вересні ви зможете повною мірою насолодитися плодами виконаної роботи в повному обсязі та відпочити.

Лев

Левів у період зростаючого Місяця серпня чекає спокійне, часом дуже нудне життя — ви пливтимете за течією, не докладаючи при цьому жодних зусиль. Також у цей час Левам варто поберегти себе, своє здоров’я від травмонебезпечної діяльності, особливу увагу приділивши водінню за кермом, тобто не перевищувати швидкісний режим. Зірки рекомендують не відмовлятися від спорту, а навпаки, включити фізичні навантаження у ваше життя. Також час забувати про згубні шкідливі звички, які лише шкодять здоров’ю Левів.

У фінансовій сфері необхідно виявити певного роду помірність – даний період не є сприятливим для здійснення якихось великих покупок. Якщо є ідеї щодо придбання нерухомості або автотранспорту, краще перенести цю витівку на інший період, оскільки велика ймовірність або витратити більше, ніж ви планували раніше, або взагалі зазнати значних втрат.

Діви

Період зростаючого Місяця у серпні 2022 року для представників знака зодіаку Діви стане непростим. Це буде час випробувань, а також перевірки Дів на міцність. Іноді вам здаватиметься, що увесь світ просто повстав проти вас, колеги по роботі намагаються будувати підступи, налаштовуючи керівництво та інших проти вас, вставляють ціпки в колеса у реалізації справ, проєктів, розв’язанні будь-яких питань. Рідні, близькі, сім’я також випробовують ваше терпіння, регулярно висловлюючи своє невдоволення та претензії щодо того, що ви мало часу проводите з ними, через брак вільного часу не допомагаєте у домашніх справах. Вам краще проявити стійкість та терпіння, і перестати накручувати себе.

Цей період буде часом для планування нових проєктів на найближче майбутнє. Для позитивних досягнень поставленої мети дозвольте іншим допомогти вам. Не слід покладатися і розраховувати тільки на свої сили, адже разом завжди легше впоратися з будь-якими труднощами, які зможуть стати на шляху.

Терези

У період Місяця, що росте, представникам знака зодіаку Терези значно пощастить у різних сферах життя. Однак не треба забувати, що для реалізації сприятливих можливостей, досягнення своїх цілей та завдань необхідно докласти зусилля та діяти, не варто забувати й про саморозвиток. Зірки рекомендують Терезам в момент зростаючого Місяця записатися і пройти будь-які курси саморозвитку, тренінги. Можливо, записатися на курси із вивчення іноземних мов, комп’ютерні курси, курси ведення соціальних мереж тощо.

Цей період буде дуже сприятливим в особистому житті. Фокусуючись на ньому, приділяючи увагу своїй другій половинці чи сім’ї, представники даного знака зодіаку отримають яскраві, позитивні емоції, які зарядять та наповнять їх на довгий час. Цей період дуже сприятливий і для подорожей та відкриття нових місць, у яких ви ще не були.

Скорпіон

Скорпіонам доведеться переглянути свої життєві пріоритети, розставити все по місцях і подумати про власний добробут, про свої потреби. Зірки рекомендують вирушити на відпочинок, де ви зможете зібратися з думками, побути наодинці або покращити своє здоров’я.

Даний період ідеальний для внесення нових коригувань у життя Скорпіонів – не треба боятися братися за нові ідеї, завдання чи зміну роботи, адже їхня реалізація пройде досить легко та просто.

А ось в особистому житті представникам даного знака зодіаку буде не так легко і просто – можливе навіть розставання зі своєю другою половинкою. Однак самотніми Скорпіони будуть недовго – вже у вересні на вас чекатимуть нові знайомства та палкі романи.

Стрілець

Представникам знака зодіаку Стрілець зростаючий Місяць у серпні 2022 року принесе багато труднощів. Справи, які ви планували швидко завершити, не зрушать з мертвої точки ані на міліметр, через що ви можете опинитися в глибокій депресії і вам доведеться звернутися за допомогою. Зірки рекомендують звернутися до рідної людини, яка старша за вас, прислухайтеся до її поради, не відмовтеся від наданої допомоги, і тоді ви зможете гідно вийти з цих труднощів.

Цей час буде дуже сприятливим для поїздок, відряджень або спільно проведеної відпустки з друзями чи близькими.

Не варто забувати і про активне заняття будь-яким видом спортом, яке додасть не тільки сили, а й зміцнить ваше здоров’я.

Козеріг

Для Козерогів цей час буде періодом пошуку себе у будь-яких сферах, а також вирішенням домашніх та побутових питань. Пам’ятайте, що не слід засмучуватись, опускати руки – ви легко пройдете цей період.

Місяць, що росте, рекомендує переглянути ваші погляди і ставлення до людей, які вас оточують, оскільки саме цей період дозволить вам нарешті не просто побачити, а й зрозуміти, хто є хто. Зростаючий Місяць дозволить вам зняти маски – не пропустіть даний шанс, оскільки ці знання і вміння розбиратися в людях зіграють вам на руку вже незабаром.

Цей час для представників знака зодіаку Козеріг сприятливий для завершення тих справ, які тривалий час не були вирішені й лежали далеко на полиці.

Водолій

Для Водоліїв зростаючий Місяць серпня буде не найпростішим часом — доля приготувала низку труднощів і випробувань. І, на жаль, не всім вдасться легко їх вирішити та подолати.

Сфера відносин та особистого життя так само змушує нас бажати кращого. Відносини можуть показати негативну динаміку, велика ймовірність конфліктних ситуацій.

Даний період ідеальний для того, щоб переглянути свої життєві принципи та пріоритети, оскільки саме вони гальмують вас і змушують тупцювати на місці. Період сприятливий для того, щоб пробачити та відпустити старі образи, закопати сокиру війни та нарешті позбавитися каменю спотикання.

Риби

Для Риб зростаючий Місяць у серпні буде характерним тим, що плани, ідеї та задуми реалізовуватимуться не так, як планувалося раніше. Не впадайте у відчай – період буде успішним, попри те, що практично все йтиме абсолютно в іншому напрямку і векторі.

Цей період ідеально підходить для того, щоб закрити питання, які тривалий час ви відкладали.

Зірки рекомендують не зациклюватися на робочих та фінансових питаннях, а більше уваги приділити другій половинці, сім’ї та дітям.