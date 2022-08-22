Период растущей Луны – подходящее время для перемен, для начинания чего-то нового, для налаживания отношений с родными, близкими, друзьями и коллегами, уверен экстрасенс и колдун, участник Битвы экстрасенсов на СТБ Виктор Литовский.

Что ждет представителей всех знаков зодиака в период растущей Луны 28-31 августа — читайте в эксклюзивном гороскопе.

Овны

Период фазы растущей Луны – прекрасное время, чтобы провести его со своими родными и близкими, завести новые знакомства и наполнить себя позитивными эмоциями. Овны все свое время тратят на работу и решение проблем — ваше психоэмоциональное состояние на грани, вы выжаты как лимон. Звезды рекомендуют Овнам побольше отдыхать — и тогда с новыми силами можно будет покорять дальше вершины.

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Многим представителям данного знака в период растущей Луны стоит придержать деньги в кармане, не совершать крупные покупки. Особенно опасны сделки с людьми, которых вы мало знаете, так как есть вероятность пустить просто деньги на ветер и неполучения желаемого.

Телец

Представителей знака зодиака Телец можно попросту назвать везунчиками, ведь в период растущей Луны есть большая вероятность роста по карьерной лестнице. Ваши труды и старания будут наконец-то замечены руководством и по достоинству оценены. За ваши заслуги будет и увеличение в финансовой сфере, повышение заработной платы, получение премии.

Тельцов ожидают новые полезные знакомства, благодаря которым вы сможете воплотить в жизнь даже самые амбициозные и неосуществимые проекты. Одиноких представителей ожидают новые бурные романы, которые в дальнейшем могут перерасти во что-то большее.

Близнецы

Для Близнецов период растущей Луны можно с уверенностью назвать светлой полосой в жизни. Необходимо быть максимально внимательными в тех словах, которые вы говорите родным и близким, особенно находясь в состоянии эмоций и волнения.

Данный период будет идеальным для того, чтобы проанализировать проделанную ранее работу, сделать выводы, а также провести определенного рода работу над ошибками.

Период характерен и тем, что ваша интуиция будет работать на 1001% — прислушивайтесь к ней и внутреннему голосу, поскольку они помогут принять правильное решение.

Рак

Представителям данного знака зодиака растущая Луна подготовила ряд испытаний и трудностей. Но не стоит отчаиваться и опускать руки — трудности будут преодолены, а усилия для выхода из сложившихся ситуаций не только помогут выйти из тупика, но и станут трамплином для успешных проектов и начинаний.

Этот период идеален для того, чтобы наладить новые, ценные связи и знакомства, а также улучшить отношения с второй половинкой. К концу данного периода есть большая вероятность поездок и командировок, которые могут стать ключевыми в дальнейшем продвижении вас по карьерной лестнице. Безусловно, потраченные силы и энергия в августе практически полностью выматывают вас, однако следующий период пройдет как по маслу, и уже в сентябре вы сможете наконец-то в полной мере насладиться плодами от проделанной работы в полном объеме и отдохнуть.

Лев

Львов в период растущей Луны августа ждет спокойная, временами очень скучная жизнь — вы будете плыть по течению, не прикладывая при этом никаких усилий. В данный период времени Львам следует поберечь себя, свое здоровье от травмоопасной деятельности, особое внимание уделив вождению за рулем, то есть не превышать скоростной режим. Звезды рекомендуют не отказываться вам от спорта, а наоборот, включить физические нагрузки в вашу жизнь. Пора забывать о пагубных вредных привычек, которые только вредят здоровью Львов.

В финансовой сфере необходимо проявить определенного рода умеренность — данный период не является благоприятным для совершения каких-то больших покупок. Если есть идеи по приобретению недвижимости либо автотранспорта, лучше перенести эту затею на другой период, поскольку велика вероятность или потратить больше, чем вы планировали ранее, или вообще понести значительные потери.

Девы

Период растущей Луны в августе 2022 года для представителей знака зодиака Девы выдастся непростым — это будет время испытаний, а также проверки Дев на прочность. Временами вам будет казаться, что весь мир просто ополчился против вас, коллеги по работе пытаются строить козни, настраивая руководство и других против вас, вставляют палки в колеса в реализации дел, проектов, решении каких-либо вопросов. Родные, близкие, семья также испытывают ваше терпение, регулярно высказывая свое недовольство и претензии относительно того, что вы мало времени проводите с ними, ввиду нехватки свободного времени не помогаете с домашними делами. Вам нужно проявить стойкость и терпение, а также перестать накручивать себя.

Данный период будет временем для планирования новых проектов на ближайшее будущее. Для положительных достижений поставленных целей позвольте другим помочь вам — неразумно полагаться и рассчитывать только на свои силы, ведь вместе всегда легче справиться с любыми трудностями, которые смогут встать у вас на пути.

Весы

В период растущей Луны представителям знака зодиака Весы значительно повезет в разных сферах жизни. Однако не стоит забывать, что для реализации благоприятных возможностей, достижения своих целей и задач необходимо приложить усилия и действовать. Не надо забывать и о саморазвитии. Звезды рекомендуют Весам в момент растущей Луны записаться и пройти какие-либо курсы по саморазвитию, тренинги. Возможно, записаться на курсы по изучению иностранных языков, компьютерные курсы, курсы ведения социальных сетей и так далее.

Данный период времени будет очень благоприятным в личной жизни. Сфокусировавшись на ней, уделяя внимание своей второй половинке или семье, представители данного знака зодиака получат яркие, позитивные эмоции, которые зарядят и наполнят их на долгое время. Данный период очень благоприятен для путешествий и открытия новых мест, в которых вы еще не бывали.

Скорпион

Скорпионам предстоит пересмотреть свои жизненные приоритеты, расставить все по местам и подумать о своем собственном благополучии, о своих нуждах. Звезды рекомендуют отправиться на отдых, где вы сможете собраться с мыслями, побыть наедине или улучшить свое здоровье.

Данный период идеален для внесения новых корректировок в жизнь Скорпионов — лучше не бояться браться за новые идеи, задачи или смену работы, ведь их реализация пройдет довольно легко и просто.

А вот в личной жизни представителям данного знака зодиака будет не так уж легко и просто — возможно даже расставание со своей второй половинкой. Однако одинокими Скорпионы будут недолго — уже в сентябре вас ожидают новые знакомства и пылкие романы.

Стрелец

Представителям знака зодиака Стрелец растущая Луна в августе 2022 года принесет много трудностей. Дела, которые вы планировали быстро завершить, не сдвинутся с мертвой точки ни на миллиметр, из-за чего вы можете оказаться в глубокой депрессии и вам придется обратиться за помощью. Звезды рекомендуют обратиться к родному человеку, который старше вас. Прислушайтесь к его совету, не откажитесь от предоставленной помощи, и тогда вы сможете достойно выйти из этих трудностей.

Это время будет очень благоприятным для поездок, командировок или совместно проведенного отпуска с друзьями или близкими.

Не стоит забывать и про активное занятие любым видом спорта, которое придаст не только сил, но и укрепит ваше здоровье.

Козерог

Для Козерогов это время будет периодом поиска себя в каких-либо сферах, а также решением домашних и бытовых вопросов. Помните, что не стоит огорчаться, отпускать руки, вы с легкостью пройдете этот период.

Растущая Луна рекомендует пересмотреть ваши взгляды и отношение к людям, которые вас окружают, поскольку именно данный период времени позволит вам наконец-то не просто увидеть, но и понять, кто есть кто. Растущая Луна позволит вам снять маски — не упустите данный шанс, поскольку эти знания и умение разбираться в людях сыграют вам на руку уже в скором времени.

Данное время для представителей знака зодиака Козерог благоприятно для завершения тех дел, которые долгое время не были решены и лежали далеко на полке.

Водолей

Для Водолеев растущая Луна августа будет не самым простым временем — судьба приготовила ряд трудностей и испытаний. И, к сожалению, не всем удастся с легкостью их решить и преодолеть.

Сфера отношений и личной жизни также заставляет нас желать лучшего. Отношения могут показать отрицательную динамику, велика вероятность конфликтных ситуаций.

Данный период времени идеален для того, чтобы пересмотреть свои жизненные принципы и приоритеты, поскольку именно они тормозят вас и заставляют топтаться на месте. Период благоприятен для того, чтобы простить и отпустить старые обиды, закопать топор войны и наконец-то избавиться от камня преткновения.

Рыбы

Для Рыб растущая Луна в августе будет характерна тем, что планы, идеи и замыслы будут реализовываться не так, как планировалось ранее. Не время отчаиваться — период будет успешным, невзирая на то, что практически все будет идти абсолютно в другом направлении и векторе.

Данный период идеально подходит для того, чтобы закрыть вопросы, которые длительный период вы откладывали в долгий ящик.

Звезды рекомендуют не зацикливаться на рабочих и финансовых вопросах, а больше времени уделить второй половинке, семье, а также детям.