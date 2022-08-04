Місячний календар на вересень 2022 року має багато сприятливих, несприятливих та нейтральних днів. Щоб краще і продуктивніше побудувати свої плани, необхідно знати – яке число позитивне, а в яке краще відкласти задумане.

Місяць – це такий супутник Землі, який впливає на все живе. Тому за допомогою календаря можна дізнатися, в який день удача буде на вашому боці, а в який не варто чекати чогось грандіозного.

Детальний місячний календар на вересень 2022 та фази небесного світила – в матеріалі.

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Фази Місяця у вересні 2022

1-9 вересня – зростаючий Місяць.

10 вересня – повний Місяць.

11-25 вересня – спадний Місяць.

26 вересня – новий Місяць.

27-30 вересня – зростаючий Місяць.

Місячний астропрогноз на 1 вересня

Сприятливий день для суспільної та наукової діяльності, а також налагодження різноманітних контактів. Цей період також позитивний для спілкування з протилежною статтю та побудови романтичних стосунків.

Місячний астропрогноз на 2 вересня

Цей період вважається сприятливим. У багатьох у цей день проявляється дар передбачення, загострюється інтуїція та відкриваються найрізноманітніші здібності.

Місячний астропрогноз на 3 вересня

Плідний період для ділової активності, проте за умови високого рівня самоорганізованості та уважності.

Місячний астропрогноз на 4 вересня

Складний день для спілкування. У цю дату краще вирушити у поїздку чи подорож, оскільки нові справи вимагатимуть сил.

Місячний астропрогноз на 5 вересня

Несприятливий день, коли потрібно бути готовим до боротьби зі спокусами, обманом та ілюзіями. Постарайтеся не випускати назовні негативні емоції.

Місячний астропрогноз на 6 вересня

Позитивний період для творчості, любові та духовного проведення часу. Добре просуваються будь-які справи.

Місячний астропрогноз на 7 вересня

Позитивний та енергетично потужний день. Втілення будь-яких планів та бажань приведе до бажаного результату.

Місячний астропрогноз на 8 вересня

Нейтральний день для любовних та інших міжособистісних стосунків. Можуть траплятися конфлікти, суперечки та розбіжності у діловій сфері.

Місячний астропрогноз на 9 вересня

День самоаналізу. Постарайтеся розібрати свої попередні помилки і зробити з них висновок.

Місячний астропрогноз на 10 вересня

Сприятливий день для будь-яких починань. Якщо є пропозиції – сміливіше, вони знайдуть відгук, проте спочатку добре все зважте.

Місячний астропрогноз на 11 вересня

День спокус. Події залежать від того, яким шляхом ви йдете, і від ваших реакцій на них. Велика ймовірність ускладнення стосунків із близьким оточенням.

Місячний астропрогноз на 12 вересня

Нейтральний день, коли все перебуває в рівновазі. Якщо ви відчуваєте надлишок сил – направте його в творчість чи фізичні навантаження.

Місячний астропрогноз на 13 вересня

День здобуття внутрішньої свободи. Хороший період для шлюбу та розкутості.

Місячний астропрогноз на 14 вересня

Несприятливий день, коли можуть виявитися несподівані проблеми.

Місячний астропрогноз на 15 вересня

У цю дату найкраще залишитися вдома та провести день із користю для себе. Несприятливий період укладання шлюбу чи інших партнерських угод.

Місячний астропрогноз на 16 вересня

Ідеальний день для практик, спрямованих на очищення та тренування сили духу.

Місячний астропрогноз на 17 вересня

Позитивний період для творчої та фізичної активності. Добре буде вирушити у подорож. Користь принесуть і водні процедури.

Місячний астропрогноз на 18 вересня

Спілкування з партнерами пройде у позитивному руслі. Хороший день для осмислення життєвого досвіду та побудови подальших планів.

Місячний астропрогноз на 19 вересня

Суперечливий період. Можуть виявитися ревнощі та заздрість із боку партнерів. Рекомендується не розпочинати нових справ.

Місячний астропрогноз на 20 вересня

Нейтральний та відносно пасивний день. Стосунки з іншими людьми постарайтеся будувати без брутальної сили, не конфліктувати. Не будуйте планів, вони можуть не здійснитися.

Місячний астропрогноз на 21 вересня

Позитивний період для торгівлі, переїзду чи судових справ. Корисна концентрація на духовних проблемах, рекомендується виспатися та відпочити.

Місячний астропрогноз на 22 вересня

Складний та критичний день. Намагайтеся утриматися від будь-якої активної діяльності абсолютно в усіх областях.

Місячний астропрогноз на 23 вересня

Витратіть час на вирішення старих проблем та планів. Корисне спілкування з представниками старшого покоління.

Місячний астропрогноз на 24 вересня

Сприятливий день для будь-яких справ та покупок. Прислухайтеся до порад партнерів.

Місячний астропрогноз на 25 вересня

Несприятливий день. Можете відчути зниження життєвого тонусу організму. Можуть виявитися і хронічні захворювання.

Місячний астропрогноз на 26 вересня

Гарний період для будь-яких починань. Слід звернути увагу на свої негативні якості та постаратися їх подолати.

Місячний астропрогноз на 27 вересня

День боротьби, агресивності та натиску. Загострення конфліктів між близькими людьми.

Місячний астропрогноз на 28 вересня

Позитивний період для активних контактів та торгових операцій. При ухваленні рішення – добре подумайте.

Місячний астропрогноз на 29 вересня

Цього дня ваші плани можуть змінитися не на краще. Не нехтуйте власними принципами та борговими зобов’язаннями.

Місячний астропрогноз на 30 вересня

Слід виявити максимальну свідомість і намагатися уникнути негативних впливів ззовні.