Ексклюзивний гороскоп на вересень 2022 для всіх знаків зодіаку підготував для Фактів ICTV ясновидець, екстрасенс, двічі переможець Битви екстрасенсів в Україні, експерт проєкту Слідство ведуть екстрасенси (телеканал СТБ) Хаял Алекперов.

Овни

Початок місяця порадує Овнів новими перспективами у професійній сфері діяльності. Представники знаку зможуть досягти тих висот, яких давно прагнули. Щодо особистої сфери, то тут зірки обіцяють самотнім серцям романтичні знайомства. У вас є всі шанси започаткувати нові стосунки.

Тельці

У цей період Тельці зможуть переконатись, що немає нічого неможливого. На вашому шляху зустрінуться люди, які допоможуть упоратися з перешкодами, що раніше здавалися непереборними. У середині місяця можливе покращення фінансового добробуту. Головне при цьому – бути активнішим, щоб не проґавити нові можливості.

Зараз дивляться

Близнюки

Перший місяць осені для Близнюків – чудовий час, щоб попрацювати над колишніми помилками та промахами. Зараз у вас буде можливість виправити ті ситуації, які довго не давали вам спокою. У сфері особистих відносин зірки радять бути стриманішими. Не треба звертатися з критикою та їдкими зауваженнями на адресу коханих. Є ризик затяжних конфліктів.

Раки

У вересні багато Раків замисляться про кардинальні зміни у житті. Але у своїх рішеннях зірки радять не поспішати, щоби не наламати дров. Ви можете занадто піддаватися емоціям, а тому порада близьких у цьому випадку буде зовсім не зайвою. Наприкінці місяця корисно звернути увагу на своє здоров’я – у вас буде чудова можливість позбутися хронічних недуг або шкідливих звичок.

Леви

Цього місяця зірки обіцяють Левам перспективні знайомства. Ви зустрінете людей, які допоможуть вам визначити нові життєві цілі та вдало їх досягти. У середині вересня можливі несподівані витрати, пов’язані з побутовою сферою. А тому намагайтеся розпоряджатися коштами економніше.

Діви

У цей період Діви зможуть трохи видихнути та розвантажити себе. Порада зірок – дозволити собі якийсь час побути у розслабленому стані. Не слід одразу ж хапатися за нові починання. Зараз той час, коли відпочинок – найкраща інвестиція в майбутнє. У справах любовних сімейним знакам зірки обіцяють гармонію. Ви матимете всі можливості, щоб вирішити давні розбіжності з партнером.

Терези

Не варто поспішати з висновками, якщо щось іде не за планом. Швидше за все, доля приготувала вам сценарій набагато кращий, ніж той, на який ви розраховували. У середині місяця зірки радять бути обережнішими у побуті. Є ризик отримати травму.

Скорпіони

Початок осені для Скорпіонів – час внутрішніх змін. Зараз на багато чого представники знака зможуть подивитися під іншим кутом, включно зі своєю самооцінкою. Віра в себе і свої сили, яку знайдуть Скорпіони, допоможе їм досягти чималих успіхів. Головне – не боятися зробити перший крок!

Стрільці

У цей період зірки обіцяють Стрільцям успіх у фінансових питаннях. Навіть ті починання, на які представники знака зовсім не робили ставок, можуть дати прибуток. У сфері індивідуальних відносин можливі конфлікти. Щоб їх уникнути, намагайтеся частіше поступатися партнерам у суперечках.

Козероги

Цей місяць для Козерогів буде продуктивним у розв’язанні багатьох питань на роботі. Більшість представників знака зможе розібратися зі старими завалами та закінчити ті справи, які відкладали на потім. Вільний час, що з’явився, зірки радять провести зі своєю родиною. Близьким, як ніколи, буде важлива взагалі увага.

Водолії

У вересні обставини, що склалися, підштовхнуть Водоліїв до нових звершень у професійній сфері діяльності. Ваша підприємливість стане вам у пригоді як ніколи у цей період. Але зірки застерігають від зайвої відвертості з колегами. Є велика ймовірність стати об’єктом пліток і чуток. Нерозумно створювати для цього родючий ґрунт!

Риби

Перший місяць осені для Риб – чудовий період для самореалізації чи вивчення чогось нового. Порада зірок – використати кожен шанс для вдосконалення себе. У стосунках із сім’єю варто частіше стояти на своєму та проявити стійкість. Є більше ймовірність, що поради близьких зіб’ють вас із правильного шляху. І тут краще прислухатись до своєї інтуїції.