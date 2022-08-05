Місячний календар стрижок на вересень 2022 року допоможе з’ясувати, коли краще піти до свого перукаря. На здоровий вигляд волосся впливає безліч факторів, тож краще знати заздалегідь сприятливі та несприятливі дні для зміни іміджу або оновлення стрижки.

Зміна зачіски у правильний день місячного циклу може зміцнити локони, а також загалом позитивно вплинути на життя – залучити удачу, покращити матеріальний стан.

Факти ICTV підготували детальний місячний календар стрижок на вересень 2022 року, який допоможе розібратися з цим тонким питанням.

Зараз дивляться

Астропрогноз на 1 вересня

Після стрижки у цей день волосся ростиме швидше, але стрижка може негативно вплинути на взаємини з протилежною статтю.

Астропрогноз на 2 вересня

Відносно спірний день для стрижки – і хоча можна залучити гроші та позбутися хвороб, волосся стане жорсткішим.

Астропрогноз на 3 вересня

Волосся дуже швидко відросте і стане неслухняним – краще перенести похід до майстра на вдалий день.

Астропрогноз на 4 вересня

Вкрай несприятливий день для стрижки – краще не залучати до себе негатив та біди.

Астропрогноз на 5 вересня

Цілком хороший день – навіть зафарбовування сивини буде вдалим, як і хімічна завивка.

Астропрогноз на 6 вересня

Варто розчісувати волосся якнайчастіше, а саму зачіску краще вибрати спокійну, без експериментів.

Астропрогноз на 7 вересня

Забарвлення волосся рослинними барвниками полегшить розв’язання питань бізнесу та роботи. Однак сама зачіска має бути ретельно продумана.

Астропрогноз на 8 вересня

Успішний день для тонування чи фарбування у яскравий колір. Якщо волосся підстригти – воно буде швидко і рівно рости.

Астропрогноз на 9 вересня

Стрижка цього дня негативно вплине на шкіру голови. Волосся може відчутно пошкодитися через хімічну дію.

Астропрогноз на 10 вересня

Стрижка може негативно позначитися на душевному спокої. Не найкращий день для зміни іміджу.

Астропрогноз на 11 вересня

Один із найнесприятливіших днів для стрижки. Краще відмовитися від неї та перенести на інший день.

Астропрогноз на 12 вересня

Відмінний день для процедур, що зміцнюють. Якщо фарбувати волосся потрібно тут і зараз, краще зробити це в темних тонах.

Астропрогноз на 13 вересня

Якщо постригти волосся – їхнє зростання сповільниться. Однак стрижка захистить вас від неприємностей та несподіванок.

Астропрогноз на 14 вересня

Дуже сприятливий день як для експериментів, так і для звичайної стрижки – можна зважитися на те, чого боялися раніше.

Астропрогноз на 15 вересня

Можливі проблеми зі здоров’ям, а весь день пройде у напруженій атмосфері.

Астропрогноз на 16 вересня

П’ятниця – не найвдаліший день для відвідування перукарень. Астрологи запевняють, що волосся погано ростиме.

Астропрогноз на 17 вересня

Цілком сприятливий день. Зростання волосся забезпечене, але воно від стрижки може стати більш неслухняним.

Астропрогноз на 18 вересня

Після стрижки волосся може завдати масу незручностей. Якщо воно сухе – краще зайнятися оздоровчими процедурами.

Астропрогноз на 19 вересня

Несприятливий день – не поспішайте реалізувати всі свої ідеї та задуми. Іноді краще не винаходити щось нове, а озирнутися на доступні варіанти.

Астропрогноз на 20 вересня

Похід до перукаря збереже стрижку надовго. Об’ємні локони укладання залучать позитивну енергію.

Астропрогноз на 21 вересня

Чудовий день для відвідування перукаря. Добре підійдуть всі оздоровчі процедури.

Астропрогноз на 22 вересня

Стрижку сьогодні варто відкласти, інакше вас може накрити смуток та навіть депресія.

Астропрогноз на 23 вересня

Цілком позитивний день для стрижки – вона довго збереже форму, як і фарбування.

Астропрогноз на 24 вересня

Чудово пройде фарбування, навіть зафарбовування сивини, тонування.

Астропрогноз на 25 вересня

Позитивний вплив стрижки забезпечено – волосся швидко ростиме, і при цьому стрижка матиме гарний вигляд.

Астропрогноз на 26 вересня

Фарбувати волосся краще натуральними барвниками, інакше є ймовірність ушкодження.

Астропрогноз на 27 вересня

Стрижка може вплинути на матеріальний стан. Можна сміливо йти до перукаря.

Астропрогноз на 28 вересня

Краще не йти до майстра – можна привернути до себе негаразди, а волосся може пошкодитися, і на їхнє відновлення знадобиться багато сил і часу.

Астропрогноз на 29 вересня

Варто відмовитися від сильної хімічної дії на волосся, хоча нова стрижка подарує енергію та мотивацію.

Астропрогноз на 30 вересня

Якщо постригтися – волосся швидше зростатиме, а коріння – зміцнюватиметься.