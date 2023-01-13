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Час збавити темп: гороскоп на 14 січня 2023 року

13 Січня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 14 січня 2023 року попереджає про енергетично хороший день. У цей день Сонце змінює знак і переходить до сузір’я Козерога, тому не зможе підтримати важливих починань.

За прогнозом університету Нікіфорових, 14 січня може відчуватись занепад сил. Не варто планувати багато пунктів до виконання і бажати високої соціальної активності. По можливості намагайтеся знизити темп, виконуючи лише нагальні справи.

Варто додати за можливості більше свіжих овочів, зелені та фруктів у раціон цього дня. Також можна скористатися розмороженими запасами або ферментованими продуктами, скажімо, квашеною капустою. Те, що відбувається в проміжку з 14:42 до 15:52, згодом може повторитися ще раз, тож заплануйте собі щось корисне і приємне на цей час.

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Згідно з гороскопом на 14.01.2023, у цей день:

  • сприятливо – повертати борги;
  • несприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.

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