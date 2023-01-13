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Время сбавить темп: гороскоп на 14 января 2023 года

13 января 2023, 18:06
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 14 января 2023 года предупреждает об энергетически хорошем дне. В этот день Солнце сменяет знак и переходит к созвездию Козерога, поэтому не сможет поддержать важных начинаний.

Согласно прогнозу университета Никифоровых, 14 января может ощущаться упадок сил. Не стоит планировать много пунктов для выполнения и желать высокой социальной активности. По возможности старайтесь снизить темп, выполняя только срочные дела.

Следует добавить по возможности больше свежих овощей, зелени и фруктов в рацион этого дня. Также можно воспользоваться размороженными запасами или ферментированными продуктами, скажем, квашеной капустой. Происходящее в промежутке с 14:42 до 15:52 впоследствии может повториться еще раз, так что запланируйте себе что-то полезное и приятное на это время.

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Согласно гороскопу на 14.01.2023, в этот день:

  • благоприятно – возвращать долги;
  • неблагоприятно – обрезать ногти и стричь волосы, одевать новую одежду, начинать путешествие.

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