Гороскоп на 16 жовтня 2023 року радить поміркувати про роль і значення компромісів у вашому житті – ви часто йдете на поступки чи навпаки вперто стоїте до останнього. Можуть виникати непрості питання у стосунках, що перевірятимуть вашу гнучкість.

За прогнозом університету Нікіфорових, 16 жовтня – гарний день, коли можна бути високоефективним у поточних справах і завданнях. Беріться до рутинного та щоденного, не зволікаючи.

Знайдіть час для прогулянки біля водойми, сходіть у басейн, баню, сауну або більше часу постійте під душем. Пийте більше чистої води та трав’яного чаю.

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Згідно з гороскопом на 16.10.2023, у цей день:

сприятливо – благодійність;

несприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.

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