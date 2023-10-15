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Час задуматись про компроміси: гороскоп на 16 жовтня 2023 року

15 Жовтня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 16 жовтня 2023 року радить поміркувати про роль і значення компромісів у вашому житті – ви часто йдете на поступки чи навпаки вперто стоїте до останнього. Можуть виникати непрості питання у стосунках, що перевірятимуть вашу гнучкість.

За прогнозом університету Нікіфорових, 16 жовтня – гарний день, коли можна бути високоефективним у поточних справах і завданнях. Беріться до рутинного та щоденного, не зволікаючи.

Знайдіть час для прогулянки біля водойми, сходіть у басейн, баню, сауну або більше часу постійте під душем. Пийте більше чистої води та трав’яного чаю.

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Згідно з гороскопом на 16.10.2023, у цей день:

  • сприятливо – благодійність;
  • несприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.

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