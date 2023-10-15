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Время задуматься о компромиссах: гороскоп на 16 октября 2023 года

15 октября 2023, 18:06
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 16 октября 2023 года советует подумать о роли и значении компромиссов в вашей жизни — вы часто идете на уступки или наоборот упорно стоите до последнего. Могут возникать непростые вопросы в отношениях, которые будут проверять вашу гибкость.

По прогнозу университета Никифоровых, 16 октября — хороший день, когда можно быть высокоэффективным в текущих делах и задачах. Приступайте к рутинному и ежедневному, не откладывая.

Найдите время для прогулки у водоема, сходите в бассейн, баню, сауну или больше времени постойте под душем. Пейте больше чистой воды и травяного чая.

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Согласно гороскопу на 16.10.2023, в этот день:

  • благоприятно — благотворительность;
  • неблагоприятно — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие.

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