Гороскоп на 12 серпня 2023 року попереджає про можливі сварки, розчарування та невтішні сльози.

Хоч би що сталося, навіть якщо будуть сльози, нехай вони будуть сльозами очищення, катарсису, оновлення, руйнування старого, після чого можна буде розпочати будівництво нового.

За прогнозом університету Нікіфорових, 12 серпня – гарний момент для навчання. Розум буде гострий, і це дасть вам змогу успішно розібратися навіть у найскладнішому матеріалі. Якщо робитимете уроки з дітьми, намагайтеся пояснювати якомога м’якше, стежте за своїми словами.

Якщо у вас є коробки зі старими листами, квитками та іншими спогадами, то подумайте, можливо, настав час перебрати та попрощатися з ними.

Згідно з гороскопом на 12.08.2023, цього дня несприятливо:

обрізати нігті та стригти волосся;

одягати новий одяг;

розпочинати подорож.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на серпень 2023 року

Фінансовий гороскоп на 2023 рік

Любовний гороскоп на 2023 рік