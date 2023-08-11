Гороскоп на 12 августа 2023 года предупреждает о возможных ссорах, разочарованиях и неутешительных слезах.

Что бы ни случилось, даже если будут слезы, пусть они будут слезами очищения, катарсиса, обновления, разрушения старого, после чего можно будет начать строительство нового.

По прогнозу университета Никифоровых, 12 августа — хороший момент для учебы. Ум будет острый, и это позволит вам успешно разобраться даже в самом сложном материале. Если будете делать уроки с детьми, старайтесь объяснять как можно мягче, следите за своими словами.

Если у вас есть коробки со старыми письмами, билетами и другими воспоминаниями, то подумайте, возможно, пришло время перебрать и попрощаться с ними.

Согласно гороскопу на 12.08.2023, в этот день неблагоприятно:

обрезать ногти и стричь волосы;

надевать новую одежду;

начинать путешествие.

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