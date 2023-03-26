Гороскоп на 27 березня 2023 року обіцяє сприятливу енергетику дня. Може бути складніше впоратися зі своїми бажаннями, але практичність і логіка підтримають.
За прогнозом університету Нікіфорових, до 12:56 варто надати пріоритет сферам, де ви хочете отримати стійкий результат на роки. Також це хороший момент для посіву насіння, висадки розсади, придбання або пересаджування садових і кімнатних рослин.
Після цього добре зайнятися невеликими справами або процесами, де є ступор і потрібна енергія для виходу з нього. Крім того, час підходить для навчання, дослідження, збору інформації.
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Згідно з гороскопом на 27.03.2023, у цей день:
- сприятливо – обрізати нігті;
- сприятливо до 12:56 – одягати новий одяг;
- несприятливо до 14:57 – стригти волосся;
- сприятливо після 12:56 – розпочинати подорож.
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