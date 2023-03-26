Гороскоп на 27 марта 2023 года обещает благоприятную энергетику дня. Может быть сложнее справиться со своими желаниями, но практичность и логика поддержат.
По прогнозу университета Никифоровых, до 12:56 стоит отдать приоритет сферам, где вы хотите получить устойчивый результат на годы. Также это хороший момент для посева семян, высадки рассады, приобретения или пересаживания садовых и комнатных растений.
После этого хорошо заняться небольшими делами или процессами, где есть ступор и нужна энергия для выхода из него. Кроме того, время подходит для обучения, исследования, сбора информации.
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Согласно гороскопу на 27.03.2023, в этот день:
- благоприятно — обрезать ногти;
- благоприятно до 12:56 — надевать новую одежду;
- неблагоприятно до 14:57 — стричь волосы;
- благоприятно после 12:56 — начинать путешествие.
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