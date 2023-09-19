Гороскоп на 20 вересня 2023 року обіцяє емоційно непростий день, особливо якщо ви знаєте про свою чутливість до фаз Місяця. Підтримкою та опорою буде розум і логіка.

Перш ніж ображатися, засмучуватися, запитайте себе, для чого це відбувається.

За прогнозом університету Нікіфорових, 20 вересня – гарний момент, щоб зібратися з друзями або просто поспілкуватися телефоном. Часто через суєту буднів, роботи, дітей та багатьох інших “треба” ми віддаляємось від колись близьких нам людей.

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Гарний момент, щоб знову вийти на зв’язок.

Але буває таке, що ми готові до спілкування і маємо час, а інші – ні. У такому випадку знайдіть час побути наодинці з собою. Нехай зовсім небагато, але спробуйте вийти на зв’язок із самим собою та запитати, як у вас справи, чого хочеться вам, що важливо для вас зараз. Поговоріть, як із добрим другом, а не ворогом, критиком чи супротивником.

Згідно з гороскопом на 20.09.2023, у цей день:

можна – обрізати нігті, одягати новий одяг;

можна після 12:27 – розпочинати подорож;

несприятливо після 11:46 – стригти волосся.

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