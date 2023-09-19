Гороскоп на 20 сентября 2023 года обещает эмоционально непростой день, особенно если вы знаете о своей чувствительности к фазам Луны. Поддержкой и опорой будет разум и логика.

Прежде чем обижаться, расстраиваться, спросите себя, для чего это происходит.

По прогнозу университета Никифоровых, 20 сентября — хороший момент, чтобы собраться с друзьями или просто пообщаться по телефону. Часто из-за суеты будней, работы, детей и многих других “надо” мы отдаляемся от некогда близких нам людей.

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Хороший момент, чтобы снова выйти на связь.

Но бывает такое, что мы готовы к общению и есть время, а другие — нет. В таком случае найдите время побыть наедине с собой. Пусть совсем немного, но попробуйте выйти на связь с самим собой и спросить, как у вас дела, чего хочется вам, что важно для вас сейчас. Поговорите, как с хорошим другом, а не врагом, критиком или противником.

Согласно гороскопу на 20.09.2023, в этот день:

можно — обрезать ногти, надевать новую одежду;

можно после 12:27 — начинать путешествие;

неблагоприятно после 11:46 — стричь волосы.

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