Гороскоп на 9 серпня 2023 року обіцяє різкий за енергетикою день, що вплине як на нас, так і на навколишніх. Може зрости кількість сварок і конфліктів. Слова можуть ранити та зачіпати за живе. Набирайтеся терпіння та контролюйте, що і як ви говорите.

За прогнозом університету Нікіфорових, день не сприяє новому та важливому, варто зосередитися на повсякденному, рутинному. Можна продовжувати розпочате раніше, навіть потрібно це робити, тому що енергії буде багато, важливо її реалізовувати.

Наведіть порядок у телефонній та записній книжці, видаліть ті номери, які вам більше не знадобляться, вийдіть з неактуальних чатів, очистіть пам’ять девайсів від старих фото та відео.

Згідно з гороскопом на 09.08.2023, у цей день:

сприятливо – віддавати борги, розпочинати лікування;

несприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож, брати гроші в борг.

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