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Время удалять ненужные номера: гороскоп на 9 августа 2023 года

8 августа 2023, 18:06
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 9 августа 2023 года обещает резкий по энергетике день, что повлияет как на нас, так и на окружающих. Может возрасти количество ссор и конфликтов. Слова могут ранить и задевать за живое. Набирайтесь терпения и контролируйте, что и как вы говорите.

По прогнозу университета Никифоровых, день не способствует новому и важному, стоит сосредоточиться на повседневном, рутинном. Можно продолжать начатое ранее, даже нужно это делать, потому что энергии будет много, важно ее реализовывать.

Наведите порядок в телефонной и записной книжке, удалите те номера, которые вам больше не понадобятся, выйдите из неактуальных чатов, очистите память девайсов от старых фото и видео.

Согласно гороскопу на 09.08.2023, в этот день:

  • благоприятно — отдавать долги, начинать лечение;
  • неблагоприятно — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие, брать деньги в долг.

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