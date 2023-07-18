Гороскоп на 19 липня 2023 року обіцяє чудовий день для інтелектуальної роботи, навчання, комунікацій.

За прогнозом університету Нікіфорових, можуть виникати деякі затримки, але вони цілком переборні, загалом день має чудову енергетику для процвітання цих сфер.

Якщо вам потрібно про щось домовитися чи відстояти свою точку зору, то це слушний момент. Намагайтеся прибрати з мови шпильки, маніпуляції. Це не приведе ні до чого доброго в довгостроковій перспективі.

Хороший момент для роботи з тонкими енергіями. Можна почати з кундаліні-йоги.

Згідно з гороскопом на 19.07.2023, цього дня:

сприятливо – розпочинати лікування;

несприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.

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