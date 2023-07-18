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Час відстоювати свою точку зору: гороскоп на 19 липня 2023 року

18 Липня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 19 липня 2023 року обіцяє чудовий день для інтелектуальної роботи, навчання, комунікацій.

За прогнозом університету Нікіфорових, можуть виникати деякі затримки, але вони цілком переборні, загалом день має чудову енергетику для процвітання цих сфер.

Якщо вам потрібно про щось домовитися чи відстояти свою точку зору, то це слушний момент. Намагайтеся прибрати з мови шпильки, маніпуляції. Це не приведе ні до чого доброго в довгостроковій перспективі.

Хороший момент для роботи з тонкими енергіями. Можна почати з кундаліні-йоги.

Згідно з гороскопом на 19.07.2023, цього дня:

  • сприятливо – розпочинати лікування;
  • несприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.

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