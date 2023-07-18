Гороскоп на 19 июля 2023 года обещает отличный день для интеллектуальной работы, учебы, коммуникаций.
По прогнозу университета Никифоровых, могут возникать некоторые задержки, но они вполне преодолимы, в целом день имеет прекрасную энергетику для процветания этих сфер.
Если вам нужно о чем-то договориться или отстоять свою точку зрения, то это подходящий момент. Старайтесь исключить из речи колкости, манипуляции. Это не приведет ни к чему хорошему в долгосрочной перспективе.
Хороший момент для работы с тонкими энергиями. Можно начать с кундалини-йоги.
Согласно гороскопу на 19.07.2023, в этот день:
- благоприятно — приступать к лечению;
- неблагоприятно — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие.
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