Гороскоп на 19 июля 2023 года обещает отличный день для интеллектуальной работы, учебы, коммуникаций.

По прогнозу университета Никифоровых, могут возникать некоторые задержки, но они вполне преодолимы, в целом день имеет прекрасную энергетику для процветания этих сфер.

Если вам нужно о чем-то договориться или отстоять свою точку зрения, то это подходящий момент. Старайтесь исключить из речи колкости, манипуляции. Это не приведет ни к чему хорошему в долгосрочной перспективе.

Хороший момент для работы с тонкими энергиями. Можно начать с кундалини-йоги.

Согласно гороскопу на 19.07.2023, в этот день:

благоприятно — приступать к лечению;

неблагоприятно — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие.

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