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Время отстаивать свою точку зрения: гороскоп на 19 июля 2023 года

18 июля 2023, 18:06
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 19 июля 2023 года обещает отличный день для интеллектуальной работы, учебы, коммуникаций.

По прогнозу университета Никифоровых, могут возникать некоторые задержки, но они вполне преодолимы, в целом день имеет прекрасную энергетику для процветания этих сфер.

Если вам нужно о чем-то договориться или отстоять свою точку зрения, то это подходящий момент. Старайтесь исключить из речи колкости, манипуляции. Это не приведет ни к чему хорошему в долгосрочной перспективе.

Хороший момент для работы с тонкими энергиями. Можно начать с кундалини-йоги.

Согласно гороскопу на 19.07.2023, в этот день:

  • благоприятно — приступать к лечению;
  • неблагоприятно — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие.

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