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Час відпустити дитячі образи: гороскоп на 2 квітня 2023 року

1 Квітня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 2 квітня 2023 року радить зробити собі королівську нагороду за минулий тиждень. Це не обов’язково має бути матеріальний подарунок – підійде і дозвіл полежати кілька годин поспіль на дивані з книгою або подивитися фільм без дорікань внутрішнього критика.

За прогнозом університету Нікіфорових, 2 квітня можуть виникати розбіжності зі старшими через те, що ви не дотримуєтесь їхніх порад.

Зважте на внутрішніх вагах: вам точно не підходять запропоновані варіанти, або все ж таки в них є щось цінне для вас.

Сильний день для родових практик, для вираження поваги роду, старшим, особливо по чоловічій лінії. Якщо всередині вас існують невирішені питання з татом, образи з дитинства чи дорослого життя, то добре це сьогодні опрацювати.

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Згідно з гороскопом на 02.04.2023, у цей день несприятливо:

  • обрізати нігті та стригти волосся;
  • одягати новий одяг;
  • розпочинати подорож.

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