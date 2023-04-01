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Время отпустить детские обиды: гороскоп на 2 апреля 2023 года

1 апреля 2023, 18:06
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 2 апреля 2023 года советует сделать себе королевскую награду за прошедшую неделю. Это не обязательно должен быть материальный подарок — подойдет и разрешение полежать несколько часов подряд на диване с книгой или посмотреть фильм без нареканий внутреннего критика.

По прогнозу университета Никифоровых, 2 апреля могут возникать разногласия со старшими из-за того, что вы не следуете их советам.

Взвесьте на внутренних весах: вам точно не подходят предложенные варианты, или все же в них есть что-то ценное для вас.

Сильный день для родовых практик, для выражения уважения роду, старшим, особенно по мужской линии. Если внутри вас существуют нерешенные вопросы с папой, обиды из детства или взрослой жизни, то хорошо это сегодня проработать.

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Согласно гороскопу на 02.04.2023, в этот день неблагоприятно:

  • обрезать ногти и стричь волосы;
  • надевать новую одежду;
  • начинать путешествие.

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