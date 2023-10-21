Гороскоп на 22 жовтня 2023 року радить присвятити день спокійному відпочинку в колі близьких. Не варто планувати багато активностей, домашніх справ чи трудових подвигів, якщо ви працюєте.

Додайте у свій раціон у цей день більше свіжих овочів і фруктів, помірну кількість мигдалю та кеш’ю, приготуйте крем-суп із гарбуза зі спеціями.

За прогнозом університету Нікіфорових, по 17:29 можна поставити Всесвіту питання, чого вам потрібно позбутися, що заважає досягненню важливих цілей, що стоїть між вами та реалізацією бажань.

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Згідно з гороскопом на 22.10.2023, у цей день:

сприятливо після 17:29 – віддавати борги, розпочинати лікування, розпочинати роботу з психологом;

несприятливо весь день – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.

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