Гороскоп на 22 октября 2023 года советует посвятить день спокойному отдыху в кругу близких. Не стоит планировать много активностей, домашних дел или трудовых подвигов, если вы работаете.

Добавьте в свой рацион в этот день больше свежих овощей и фруктов, умеренное количество миндаля и кешью, приготовьте крем-суп из тыквы со специями.

По прогнозу университета Никифоровых, по 17:29 можно задать Вселенной вопрос, от чего вам нужно избавиться, что мешает достижению важных целей, что стоит между вами и реализацией желаний.

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Согласно гороскопу на 22.10.2023, в этот день:

благоприятно после 17:29 — отдавать долги, начинать лечение, начинать работу с психологом;

неблагоприятно весь день — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие.

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