Гороскоп на 19 лютого 2023 року радить займатися рутиною і відпочивати – важливому та новому день не сприятиме.

За прогнозом університету Нікіфорових, навіть у плані відпочинку не варто планувати забагато, особливо на другу половину дня.

У цей час ми позбавимося важливої енергетичної підтримки від Місяця, тому краще провести цей момент більш розмірено та спокійно.

19 лютого має нотки активності та динамічності, які вимагатимуть виходу та реалізації. Прийнятні та навіть рекомендовані динамічні медитації, йога, цигун, пранаяма, а також інші подібні практики. Вони допоможуть правильно впоратися з усіма енергетичними впливами цього дня.

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З 12:48 потужний час для родових практик – запаліть свічку за предків, згадайте про них, помоліться за спокій для їхніх душ.

Згідно з гороскопом на 19.02.2023, у цей день:

сприятливо до 12:48 – віддавати борги;

несприятливо весь день – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.

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