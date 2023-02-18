Гороскоп на 19 февраля 2023 года советует заниматься рутиной и отдыхать — важному и новому день не будет способствовать.
По прогнозу университета Никифоровых, даже в плане отдыха не стоит планировать слишком много, особенно на вторую половину дня.
В это время мы избавимся от важной энергетической поддержки от Луны, поэтому лучше провести этот момент более размеренно и спокойно.
У 19 февраля есть нотки активности и динамичности, требующие выхода и реализации. Подходят и даже рекомендованы динамические медитации, йога, цигун, пранаяма, а также другие подобные практики. Они помогут правильно справиться со всеми энергетическими воздействиями этого дня.
С 12:48 мощное время для родовых практик – зажгите свечу за предков, вспомните о них, помолитесь за покой для их душ.
Согласно гороскопу на 19.02.2023, в этот день:
- благоприятно до 12:48 – отдавать долги;
- неблагоприятно весь день – обрезать ногти и стричь волосы, одевать новую одежду, начинать путешествие.
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