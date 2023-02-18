Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Эксклюзив Астрологія

Время отдыха и медитаций: гороскоп на 19 февраля 2023 года

18 февраля 2023, 18:06
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 19 февраля 2023 года советует заниматься рутиной и отдыхать — важному и новому день не будет способствовать.

По прогнозу университета Никифоровых, даже в плане отдыха не стоит планировать слишком много, особенно на вторую половину дня.

В это время мы избавимся от важной энергетической поддержки от Луны, поэтому лучше провести этот момент более размеренно и спокойно.

У 19 февраля есть нотки активности и динамичности, требующие выхода и реализации. Подходят и даже рекомендованы динамические медитации, йога, цигун, пранаяма, а также другие подобные практики. Они помогут правильно справиться со всеми энергетическими воздействиями этого дня.

Сейчас смотрят

С 12:48 мощное время для родовых практик – зажгите свечу за предков, вспомните о них, помолитесь за покой для их душ.

Согласно гороскопу на 19.02.2023, в этот день:

  • благоприятно до 12:48 – отдавать долги;
  • неблагоприятно весь день – обрезать ногти и стричь волосы, одевать новую одежду, начинать путешествие.

Гороскоп для всех знаков зодиака на февраль 2023

Финансовый гороскоп на 2023 год

Любовный гороскоп на 2023 год

Теги
Гороскоп
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь