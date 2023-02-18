Гороскоп на 19 февраля 2023 года советует заниматься рутиной и отдыхать — важному и новому день не будет способствовать.

По прогнозу университета Никифоровых, даже в плане отдыха не стоит планировать слишком много, особенно на вторую половину дня.

В это время мы избавимся от важной энергетической поддержки от Луны, поэтому лучше провести этот момент более размеренно и спокойно.

У 19 февраля есть нотки активности и динамичности, требующие выхода и реализации. Подходят и даже рекомендованы динамические медитации, йога, цигун, пранаяма, а также другие подобные практики. Они помогут правильно справиться со всеми энергетическими воздействиями этого дня.

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Согласно гороскопу на 19.02.2023, в этот день:

благоприятно до 12:48 – отдавать долги;

неблагоприятно весь день – обрезать ногти и стричь волосы, одевать новую одежду, начинать путешествие.

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