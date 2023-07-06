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Час ставити у стосунках крапку: гороскоп на 7 липня 2023 року

6 Липня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 7 липня 2023 року буде сприятливим для того, щоб ставити крапку у стосунках, де вас не цінують і не дають розвиватися. Особливо це стосується романтичних стосунків.

За прогнозом університету Нікіфорових, 7 липня варто бути обережним із косметичними засобами, які застосовуєте вперше, вони можуть дати непередбачуваний ефект. Аналогічно поставтеся до змін іміджу, оновлення гардероба, процедур краси.

Венера переходить до знаку Лева, тож у стосунках буде більше фокусу на собі, ніж на партнері, і це може приносити проблеми. Але це слушний момент, щоб побалувати себе розкішшю та комфортом.

Згідно з гороскопом на 07.07.2023, цього дня:

  • можна до 21:47 – стригти волосся;
  • сприятливо – розпочинати лікування;
  • несприятливо – обрізати нігті, давати гроші в борг.

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