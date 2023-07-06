Гороскоп на 7 липня 2023 року буде сприятливим для того, щоб ставити крапку у стосунках, де вас не цінують і не дають розвиватися. Особливо це стосується романтичних стосунків.
За прогнозом університету Нікіфорових, 7 липня варто бути обережним із косметичними засобами, які застосовуєте вперше, вони можуть дати непередбачуваний ефект. Аналогічно поставтеся до змін іміджу, оновлення гардероба, процедур краси.
Венера переходить до знаку Лева, тож у стосунках буде більше фокусу на собі, ніж на партнері, і це може приносити проблеми. Але це слушний момент, щоб побалувати себе розкішшю та комфортом.
Згідно з гороскопом на 07.07.2023, цього дня:
- можна до 21:47 – стригти волосся;
- сприятливо – розпочинати лікування;
- несприятливо – обрізати нігті, давати гроші в борг.
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