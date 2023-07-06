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Время ставить в отношениях точку: гороскоп на 7 июля 2023 года

6 июля 2023, 18:06
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 7 июля 2023 года будет благоприятным для того, чтобы ставить точку в отношениях, где вас не ценят и не дают развиваться. Особенно это касается романтических отношений.

По прогнозу университета Никифоровых, 7 июля стоит быть осторожным с косметическими средствами, которые применяете впервые, они могут дать непредсказуемый эффект. Аналогично отнеситесь к изменениям имиджа, обновлению гардероба, процедурам красоты.

Венера переходит в знак Льва, поэтому в отношениях будет больше фокуса на себе, чем на партнере, и это может приносить проблемы. Но это подходящий момент, чтобы побаловать себя роскошью и комфортом.

Согласно гороскопу на 07.07.2023, в этот день:

  • можно до 21:47 — стричь волосы;
  • благоприятно — начинать лечение;
  • неблагоприятно — обрезать ногти, давать деньги в долг.

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