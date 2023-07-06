Гороскоп на 7 июля 2023 года будет благоприятным для того, чтобы ставить точку в отношениях, где вас не ценят и не дают развиваться. Особенно это касается романтических отношений.

По прогнозу университета Никифоровых, 7 июля стоит быть осторожным с косметическими средствами, которые применяете впервые, они могут дать непредсказуемый эффект. Аналогично отнеситесь к изменениям имиджа, обновлению гардероба, процедурам красоты.

Венера переходит в знак Льва, поэтому в отношениях будет больше фокуса на себе, чем на партнере, и это может приносить проблемы. Но это подходящий момент, чтобы побаловать себя роскошью и комфортом.

Согласно гороскопу на 07.07.2023, в этот день:

можно до 21:47 — стричь волосы;

благоприятно — начинать лечение;

неблагоприятно — обрезать ногти, давать деньги в долг.

Гороскоп для всех знаков зодиака на июль 2023 года

Финансовый гороскоп на 2023 год

Любовный гороскоп на 2023 год