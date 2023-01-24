Гороскоп на 25 січня 2023 року радить ризикувати та пробувати щось нове, однак залишатися розважливими.

За прогнозом університету Нікіфорових, ранок до 09:00 не призначений для старту нового. Далі енергетика поступово покращується, а з 16:34 стає практично ідеальною. Якщо є щось важливе, що можна запланувати на цей час, – уперед.

У спілкуванні 25 січня може бути більше категоричності. Намагайтеся сьогодні не продавлювати свою точку зору – відтінки справедливості та правди бувають дуже різними, сьогодні можна зустріти дуже різкі відстоювання деталей світогляду та бачення реальності.

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