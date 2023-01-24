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Час ризикувати: гороскоп на 25 січня 2023 року

24 Січня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 25 січня 2023 року радить ризикувати та пробувати щось нове, однак залишатися розважливими.

За прогнозом університету Нікіфорових, ранок до 09:00 не призначений для старту нового. Далі енергетика поступово покращується, а з 16:34 стає практично ідеальною. Якщо є щось важливе, що можна запланувати на цей час, – уперед.

У спілкуванні 25 січня може бути більше категоричності. Намагайтеся сьогодні не продавлювати свою точку зору – відтінки справедливості та правди бувають дуже різними, сьогодні можна зустріти дуже різкі відстоювання деталей світогляду та бачення реальності.

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Згідно з гороскопом на 25.01.2023, у цей день:

  • можна до 09:03 – віддавати борг, розпочинати лікування;
  • можна після 16:34 – одягати новий одяг, стригти волосся;
  • сприятливо після 16:34 – обрізати нігті;
  • несприятливо до 16:34 – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.

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