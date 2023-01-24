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Время рисковать: гороскоп на 25 января 2023 года

24 января 2023, 18:06
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 25 января 2023 года советует рисковать и пробовать что-то новое, однако оставаться рассудительными.

Согласно прогнозу университета Никифоровых, утро до 09:00 не предназначено для старта нового. Дальше энергетика постепенно улучшается, а с 16:34 становится практически идеальной. Если есть что-то важное, что можно запланировать на это время, – вперед.

В общении 25 января может быть больше категоричности. Старайтесь сегодня не продавливать свою точку зрения – оттенки справедливости и правды бывают разными, сегодня можно встретить очень резкие отстаивания деталей мировоззрения и видения реальности.

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Согласно гороскопу на 25.01.2023, в этот день:

  • можно до 09:03 – отдавать долг, начинать лечение;
  • можно после 16:34 – одевать новую одежду, стричь волосы;
  • благоприятно после 16:34 – обрезать ногти;
  • неблагоприятно до 16:34 – обрезать ногти и стричь волосы, одевать новую одежду, начинать путешествие.

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