Гороскоп на 17 березня 2023 року радить використати час після 15:30 для важливого та початку нового.

За прогнозом університету Нікіфорових, сприятливо проявляти амбітність, але не переходити до жадоби – бажання мають бути розумними та екологічними щодо навколишнього простору та людей.

Намагайтеся не надто давати сьогодні владу своїм бажанням. Точніше, не жалкуйте, що вони недосяжні або до їхньої реалізації ще дуже далеко. Складіть план виконання, якщо його ще немає. Дійте за цим планом, не сподіваючись лише на провидіння.

Сьогодні хороший момент для розвитку сили волі – слід зробити щось таке, де вона знадобиться, наприклад, почніть дієту, спробуйте покращити принципи розподілу сидіння та руху, збільшити піклування про здоров’я чи займіться спортом.

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Згідно з гороскопом на 17.03.2023, у цей день:

можна – розпочинати подорож;

несприятливо – обрізати нігті.

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