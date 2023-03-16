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Время развивать силу воли: гороскоп на 17 марта 2023 года

16 марта 2023, 18:06
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 17 марта 2023 года советует использовать время после 15:30 для важного и начала нового.

По прогнозу университета Никифоровых, благоприятно проявлять амбициозность, но не включаться в жадность — желания должны быть разумными и экологичными по отношению к окружающему пространству и людям.

Старайтесь не слишком давать сегодня власть своим желаниям. Точнее, не жалейте, что они недостижимы или до их реализации еще очень далеко. Составьте план их выполнения, если его еще нет. Действуйте согласно этому плану, не надеясь лишь на провидение.

Сегодня хороший момент для развития силы воли — стоит сделать что-то такое, где она понадобится, например, начните диету, попробуйте улучшить принципы распределения сидения и движения, увеличить заботу о здоровье или займитесь спортом.

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Согласно гороскопу на 17.03.2023, в этот день:

  • можно — начинать путешествие;
  • неблагоприятно — обрезать ногти.

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