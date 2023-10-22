Гороскоп на 23 жовтня 2023 року закликає займатися поточними справами, не зосереджуючись на новому. Перший робочий день не чекає від нас ініціатив і трудових подвигів.

За прогнозом університету Нікіфорових, до 14:42 ви все ще можете поставити Всесвіту питання про те, що не дозволяє вам наблизитися до ваших мрій. Відповідь прийде через слова інших, рядки з пісень чи фільмів.

Це гарний момент для того, щоб навчитися чути те, що знаходиться поза фізичним слухом. Гарний час для роботи над розкриттям своєї інтуїції.

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Згідно з гороскопом на 23.10.2023, у цей день:

можна до 15:14 – віддавати борги, розпочинати лікування;

можна до 15:42 – розпочинати роботу з психологом;

можна після 15:14 – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож;

несприятливо весь день – брати гроші в борг.

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