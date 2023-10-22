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Час розкрити інтуїцію: гороскоп на 23 жовтня 2023 року

22 Жовтня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 23 жовтня 2023 року закликає займатися поточними справами, не зосереджуючись на новому. Перший робочий день не чекає від нас ініціатив і трудових подвигів.

За прогнозом університету Нікіфорових, до 14:42 ви все ще можете поставити Всесвіту питання про те, що не дозволяє вам наблизитися до ваших мрій. Відповідь прийде через слова інших, рядки з пісень чи фільмів.

Це гарний момент для того, щоб навчитися чути те, що знаходиться поза фізичним слухом. Гарний час для роботи над розкриттям своєї інтуїції.

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Згідно з гороскопом на 23.10.2023, у цей день:

  • можна до 15:14 – віддавати борги, розпочинати лікування;
  • можна до 15:42 – розпочинати роботу з психологом;
  • можна після 15:14 – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож;
  • несприятливо весь день – брати гроші в борг.

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