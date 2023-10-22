Гороскоп на 23 октября 2023 года призывает заниматься текущими делами, не сосредотачиваясь на новом. Первый рабочий день не ждет от нас инициатив и трудовых подвигов.

По прогнозу университета Никифоровых, до 14:42 вы все еще можете задать Вселенной вопрос о том, что не позволяет вам приблизиться к вашим мечтам. Ответ придет через слова других людей, строки из песен или фильмов.

Это хороший момент для того, чтобы научиться слышать то, что находится вне физического слуха. Хорошее время для работы над раскрытием своей интуиции.

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Согласно гороскопу на 23.10.2023, в этот день:

можно до 15:14 — отдавать долги, начинать лечение;

можно до 15:42 — начинать работу с психологом;

можно после 15:14 — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие;

неблагоприятно весь день — брать деньги в долг.

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