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Час розірвати токсичні стосунки: гороскоп на 11 березня 2023 року

10 Березня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 11 березня 2023 року радить зробити щось для інших – не важливо, близьких людей або зовсім не знайомих.

Але тільки за умови, що ви самі зараз достатньо сповнені сил віддавати. Якщо навпаки, то спочатку подбайте про себе.

За прогнозом університету Нікіфорових, 11 березня варто навести лад удома та очистити простір. Крім того, день підходить, щоб позбутися непотрібного, а також вийти з важких стосунків, де вас не цінують і де ви втрачаєте себе.

Згідно з гороскопом на 11.03.2023, у цей день:

Зараз дивляться
  • сприятливо до 18:35 – віддавати борги, розпочинати лікування;
  • можна після 18:35 – стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож;
  • несприятливо весь день – обрізати нігті.

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