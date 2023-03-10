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Пора разорвать токсичные отношения: гороскоп на 11 марта 2023 года

10 марта 2023, 18:06
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 11 марта 2023 года советует сделать что-то для других — не важно, близких людей или совсем не знакомых.

Но только при условии, что вы сами сейчас достаточно полны сил отдавать. Если наоборот, то сначала позаботьтесь о себе.

По прогнозу университета Никифоровых, 11 марта стоит навести порядок дома и очистить пространство. Кроме того, день подходит, чтобы избавиться от ненужного, а также выйти из тяжелых отношений, где вас не ценят и где вы теряете себя.

Согласно гороскопу на 11.03.2023, в этот день:

Сейчас смотрят
  • благоприятно до 18:35 — отдавать долги, начинать лечение;
  • можно после 18:35 — стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие;
  • неблагоприятно весь день — обрезать ногти.

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