Гороскоп на 15 вересня 2023 року радить перенести важливі старти та загадування бажань на наступний день або хоча б вечір. Загалом у цей день добре зробити щось для інших, принести користь, чимось допомогти навколишнім.

За прогнозом університету Нікіфорових, вечір підходить для романтичних побачень. Будьте собою, не підлаштовуючись під партнера, не намагайтеся сподобатися, цінуйте себе такими, якими ви є. Можуть бути непорозуміння. Якщо відчуваєте, що щось іде не так, то прямо про це скажіть.

15 вересня Меркурій починає рухатися прямо, його період ретроградності закінчується. Поступово стане менше складнощів у спілкуванні, технічних неполадок із гаджетами та помилок із цифрами, інформацією.

Зараз дивляться

Згідно з гороскопом на 15.09.2023, у цей день:

можна – одягати новий одяг;

несприятливо – обрізати нігті, давати гроші в борг.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на вересень 2023 року

Фінансовий гороскоп на 2023 рік

Любовний гороскоп на 2023 рік