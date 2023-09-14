Гороскоп на 15 сентября 2023 года советует перенести важные старты и загадывание желаний на следующий день или хотя бы вечер. В целом в этот день хорошо сделать что-то для других, принести пользу, чем-то помочь окружающим.

По прогнозу университета Никифоровых, вечер подходит для романтических свиданий. Будьте собой, не подстраиваясь под партнера, не пытайтесь понравиться, цените себя такими, какие вы есть. Могут быть недоразумения. Если чувствуете, что что-то идет не так, то прямо об этом скажите.

15 сентября Меркурий начинает двигаться прямо, его период ретроградности заканчивается. Постепенно станет меньше сложностей в общении, технических неполадок с гаджетами и ошибок с цифрами, информацией.

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Согласно гороскопу на 15.09.2023, в этот день:

можно — надевать новую одежду;

неблагоприятно — обрезать ногти, давать деньги в долг.

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