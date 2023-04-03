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Час реальних дій, а не пустих розмов: гороскоп на 4 квітня 2023 року

3 Квітня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 4 квітня 2023 року радить займатися рутиною і буденними справами, а також продовжувати розпочате раніше. Нове та важливе краще не розпочинати. Крім того, день не підходить для творчої діяльності.

За прогнозом університету Нікіфорових, 4 квітня варто віддати перевагу реальним діям, а не розмовам чи порожнім пліткам. Займіться відкладеними справами, які не мають великої цінності, наведіть порядок на робочому столі або у вашому житловому просторі.

Можна поміркувати про аутоагресію: як часто ви лаєте себе, як часто ви незадоволені собою. Згадайте кілька конкретних ситуацій і подумайте, як правильно і дбайливо було б поставитися до себе в той момент. Сформулюйте намір позбутися звички до самопокарання.

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Згідно з гороскопом на 04.04.2024, у цей день:

  • сприятливо – віддавати борги, розпочинати лікування;
  • несприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.

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