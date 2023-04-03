Гороскоп на 4 апреля 2023 года советует заниматься рутиной и привычными делами, а также продолжать начатое ранее. Новое и важное лучше не начинать. Кроме того, день не подходит для творческой деятельности.

По прогнозу университета Никифоровых, 4 апреля стоит отдать предпочтение реальным действиям, а не разговорам или пустым сплетням. Займитесь отложенными делами, которые не имеют большой ценности, наведите порядок на рабочем столе или в вашем жилом пространстве.

Можно поразмышлять об аутоагрессии: как часто вы ругаете себя, как часто вы недовольны собой. Вспомните несколько конкретных ситуаций и подумайте, как правильно и бережно стоило бы отнестись к себе в тот момент. Сформулируйте намерение избавиться от привычки к самонаказанию.

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Согласно гороскопу на 04.04.2024, в этот день:

благоприятно — отдавать долги, начинать лечение;

неблагоприятно — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие.

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