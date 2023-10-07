Гороскоп на 8 жовтня 2023 року обіцяє хороший день одразу з урахуванням багатьох пунктів.

За прогнозом університету Нікіфорових, час матиме стійку енергетику, яка здатна підштовхнути зростання, процвітання і стабільний розвиток.

Поміркуйте, що з важливого ви спроможні здійснити та почати у вихідний.

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День підтримує як добрі, так і погані справи, тож намагайтеся наповнити його сприятливими подіями та виключити сварки, образи, сум.

Зверніть увагу на те, що є вашою поживою, як ви себе насичуєте. Не лише через їжу, а й через відпочинок, спілкування, що даєте дітям, близьким. Приділіть особливу якісну увагу цього дня як собі, так і навколишнім.

Згідно з гороскопом на 08.10.2023, у цей день сприятливо:

обрізати нігті та стригти волосся;

одягати новий одяг;

розпочинати подорож.

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