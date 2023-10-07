Гороскоп на 8 октября 2023 года обещает хороший день сразу с учетом многих пунктов.

По прогнозу университета Никифоровых, время будет иметь устойчивую энергетику, которая способна подтолкнуть рост, процветание и стабильное развитие.

Подумайте, что из важного вы способны осуществить и начать в выходной.

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День поддерживает как хорошие, так и плохие дела, поэтому старайтесь наполнить его благоприятными событиями и исключить ссоры, обиды, печаль.

Обратите внимание на то, что является вашим топливом, как вы себя насыщаете. Не только через еду, но и через отдых, общение, что даете детям, близким. Уделите особое качественное внимание в этот день как себе, так и окружающим.

Согласно гороскопу на 08.10.2023, в этот день благоприятно:

обрезать ногти и стричь волосы;

надевать новую одежду;

начинать путешествие.

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