Гороскоп на 24 січня 2023 року обіцяє в енергетиці дня багато вогню, що вимагатиме від нас активних дій.

За прогнозом університету Нікіфорових, до 11:51 досить сприятливий час, особливо якщо ваші плани якимось чином пов’язані з інтернет-комунікаціями, бізнесом, вашим власним зростанням і розвитком.

Після 11:51 не варто братися до нового та важливого, ймовірно, очікуваного результату не буде.

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У цей час добре зайнятися спортом, маючи на меті позбутися зайвих кілограмів, поганого самопочуття чи якоїсь хвороби. Намір на загальне оздоровлення тут не підходить. Також 24 січня – сприятливий момент для початку лікування, втім важливо ставити за мету порятунок від недугу.

Згідно з гороскопом на 24.01.2023, у цей день:

сприятливо весь день – розпочинати лікування;

сприятливо до 11:51 – обрізати нігті та стригти волосся, розпочинати подорож;

сприятливо після 11:51 – віддавати борги.

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