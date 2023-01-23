Гороскоп на 24 января 2023 года обещает в энергетике дня много огня, что потребует от нас активных действий.

Согласно прогнозу университета Никифоровых, до 11:51 достаточно благоприятное время, особенно если ваши планы каким-то образом связаны с интернет-коммуникациями, бизнесом, вашим собственным ростом и развитием.

После 11:51 не стоит приступать к новому и важному, вероятно, ожидаемого результата не будет.

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В это время хорошо заняться спортом, если есть цель избавиться от лишних килограммов, плохого самочувствия или какой-нибудь болезни. Намерение на всеобщее оздоровление здесь не подходит. Также 24 января – благоприятный момент для начала лечения, но важно видеть целью спасение от недуга.

Согласно гороскопу на 24.01.2023, в этот день:

благоприятно весь день – начинать лечение;

благоприятно до 11:51 – обрезать ногти и стричь волосы, начинать путешествие;

благоприятно после 11:51 – отдавать долги.

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