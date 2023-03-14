Гороскоп на 15 березня 2023 року радить зосередитися на продовженні початого або на руйнуванні того, що більше не потрібне й заважає. Творчий потенціал дня не найкращий.
В очищенні важливо, щоб рішення про нього не було миттєвим та прийнятим під впливом емоцій.
За прогнозом університету Нікіфорових, 15 березня – чудовий момент для навчання, вивчення нового, а також заглиблення у знайоме – можна вийти на новий рівень розуміння, отримати важливі інсайти.
15 березня Сонце переходить до знаку Риб, тож до 14 квітня буде добре практикувати йогу, пранаяму, займатися благодійністю.
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Згідно з гороскопом на 15.03.2023, у цей день:
- сприятливо після 15:15 – віддавати борги, розпочинати лікування;
- несприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, починати подорож.
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