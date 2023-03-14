Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Ексклюзив Астрологія

Час прощатися із тим, що заважає: гороскоп на 15 березня 2023 року

14 Березня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 15 березня 2023 року радить зосередитися на продовженні початого або на руйнуванні того, що більше не потрібне й заважає. Творчий потенціал дня не найкращий.

В очищенні важливо, щоб рішення про нього не було миттєвим та прийнятим під впливом емоцій.

За прогнозом університету Нікіфорових, 15 березня – чудовий момент для навчання, вивчення нового, а також заглиблення у знайоме – можна вийти на новий рівень розуміння, отримати важливі інсайти.

15 березня Сонце переходить до знаку Риб, тож до 14 квітня буде добре практикувати йогу, пранаяму, займатися благодійністю.

Зараз дивляться

Згідно з гороскопом на 15.03.2023, у цей день:

  • сприятливо після 15:15 – віддавати борги, розпочинати лікування;
  • несприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, починати подорож.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на березень 2023

Фінансовий гороскоп на 2023 рік

Любовний гороскоп на 2023 рік

Теги
Гороскоп
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь