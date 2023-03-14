Гороскоп на 15 марта 2023 года советует сосредоточиться на продолжении начатого или на разрушении того, что больше не нужно и мешает. Творческий потенциал дня не самый лучший.

В очищении важно, чтобы решение о нем не было мгновенным и принятым под влиянием эмоций.

По прогнозу университета Никифоровых, 15 марта — отличный момент для обучения, изучения нового, а также углубления в знакомое — можно выйти на новый уровень понимания, получить важные инсайты.

15 марта Солнце переходит в знак Рыб, и до 14 апреля будет хорошо практиковать йогу, пранаяму, заниматься благотворительностью.

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Согласно гороскопу на 15.03.2023, в этот день:

благоприятно после 15:15 — отдавать долги, начинать лечение;

неблагоприятно — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие.

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