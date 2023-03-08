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Час пожинати плоди: гороскоп на 9 березня 2023 року

8 Березня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 9 березня 2023 року обіцяє день, коли можна отримати в руки плоди минулих вчинків. І це не обов’язково про погане – немовби випадково можуть статися приємні речі.

За прогнозом університету Нікіфорових, 9 березня добре красиво записати від руки важливі слова підтримки, любові та цінності для самих себе, щоб потім у скрутні моменти можна було повернутися до цих рядків і отримати підтримку й опору.

Чудово будь-яке рукоділля, а також ручна праця – такі заняття принесуть особливе заспокоєння, наповнення, а результат ще довго радуватиме.

Згідно з гороскопом на 09.03.2023, у цей день сприятливо після 17:35:

Зараз дивляться
  • обрізати нігті та стригти волосся;
  • одягати новий одяг;
  • розпочинати подорож.

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