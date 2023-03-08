Гороскоп на 9 марта 2023 года обещает день, когда можно получить в руки плоды прошлых поступков. И это не обязательно о плохом — как будто случайно могут произойти приятные вещи.
По прогнозу университета Никифоровых, 9 марта хорошо красиво записать от руки важные слова поддержки, любви и ценности для самих себя, чтобы потом в трудные моменты можно было вернуться к этим строчкам и получить поддержку и опору.
Прекрасно любое рукоделие, а также ручной труд — такие занятия принесут особое успокоение, наполнение, а результат еще долго будет радовать.
Согласно гороскопу на 09.03.2023, в этот день благоприятно после 17:35:
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- обрезать ногти и стричь волосы;
- надевать новую одежду;
- начинать путешествие.
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