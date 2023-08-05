Гороскоп на 6 серпня 2023 року обіцяє чудовий і досить м’який за своєю природою день, особливо до 17:54.
За прогнозом університету Нікіфорових, варто провести час із близькими, душевно поспілкуватися, обмінятися мріями та планами.
Знайдіть можливість вирушити в невелику подорож: відвідайте найближчі околиці або з’їздіть, прогуляйтеся в центр міста чи парк. Це не лише стане гармонійним проживанням енергій цього дня, але й дасть позитивний заряд на наступний тиждень.
Якщо є бажання та можливість попрацювати, то це гарний момент для завершення справ. Гарний час поставити фінальну крапку у розпочатому раніше.
Згідно з гороскопом на 06.08.2023, у цей день:
- сприятливо до 17:54 – обрізати нігті, одягати новий одяг, розпочинати подорож;
- несприятливо – стригти волосся.
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